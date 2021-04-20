Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın yaşı, mesleği ve hayatı..

Hakan Sabancı ile mesajlarını paylaşmasıyla gündeme gelen Aygün Aydın, magazin takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki Aygün Aydın kimdir? İşte merak edilenler..

Show TV ekranlarında yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasında adını duyuran Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ile gündeme geldi. Aygün Aydın, sosyal medyada Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa etti.

Mustafa Ceceli’nin klibinde oynayan ve en son Bay Yanlış dizisinde yer alan Aygün Aydın, magazin gündeminin merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Peki Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Aygün Aydın hayatı ve biyografisi..

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın,1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi TV Haberciliği ve Programcılığı Bölümü'nden mezun olmuştur. Aygün Aydın, Show TV de yayınlanan Bu Benim Tarzım yarışmasının 2. sezon yarışmacıları arasında yer alıyordu.

Söz konusu dönemde yarışmacıların sahneye erkek mankenlerle çıkması kararı nedeniyle nişanlısından ayrılmıştı.

Oyunculuk ve müzik eğitimi de alan 26 yaşındaki Aydın, 2014 yılında Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin Şeker isimli şarkısının klibinde de oynamıştır.

Baş rollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakterine hayat vermiştir.

AYGÜN AYDIN HAKAN SABANCI OLAYI

Şubat 2021’de aşk yaşamaya başladıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Aygün Aydın cephesinde şoke eden bir gelişme yaşandı. Aydın, Sabancı'nın çapkınlıklarından sıkılınca mesajlarını ifşa etti.

Bu zamana dek çıkan aşk haberleri ile ilgili sessizliğini koruyan Aygün Aydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Hakan Sabancı’yla olan yazışmalarını ifşa etti.

Bununla da yetinmeyen Aygün Aydın, sevgilisinin beğendiği kızları da tek tek paylaştı.