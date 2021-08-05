Aylar önce sitem etmişti! Cüneyt Arkın 'Nihayet' diyerek duyurdu...

'Mavi tik' başvurusunun reddedilmesinin ardından Twitter hesabı üzerinden sitemde bulunan Cüneyt Arkın'ın çağrısı yanıt buldu. Usta oyuncu mavi tik aldığını yine sosyal medya hesabından duyurdu.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor, sık sık geçmiş dönemlere atıfta bulunarak, eski resimlerini paylaşıyor.

Geçtiğimiz sezon Kuruluş Osman dizisiyle seyircilerin karşısına çıkan Arkın'ın, sosyal medyada kullandığı dil ve paylaşımları hayranları tarafından beğeniliyor.

Arkın, Twitter hesabı için, diğer ünlü isimler gibi mavi tık almak istedi ve başvuru yaptı. Ancak usta oyuncunun başvurusu istediği gibi sonuçlanmadı. Arkın bu konuyla ilgili tepkisini yine sosyal medya üzerinden dile getirmişti.

Usta oyuncu, son gelişmeyi kendisi duyurdu.

CÜNEYT ARKIN'IN TWİTTER TEPKİSİ

Usta isim Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Twitter'a sitemde bulundu.

Arkın 'Mavi tik' için başvurduğu Twitter'dan olumlu yanıt alamayınca ona gelen "Üzgünüz, hesabının onaylanma isteği reddedildi" mesajını yayınlayarak "Mavi tik başvurusunu hem reddedip, hem neden üzülüyorsunuz?" yorumunda bulundu.

"NİHAYET GELDİ"

Mavi tik başvurusu onaylanan sanatçı Twitter hesabından paylaşım yaparak,"Nihayet mavi tık gelmiş :)" ifadesini kullandı.