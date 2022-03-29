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    Aynur Aydın öyle bir etek giydi ki... 'Kalçanı komple gördük, bikini olmasın bu?'

    Şarkıcı Aynur Aydın konser verdiği anları Instagram hesabından paylaştı. Cesur kombiniyle sahneye çıkan Aydın, hayranlarını hem şaşırttı hem de beğenilerini kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 21:21
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    Aynur Aydın öyle bir etek giydi ki... 'Kalçanı komple gördük, bikini olmasın bu?'

    15 Aralık 1985 yılında dünyaya gelen Aynur Aydın, Almanya'da Sürpriz adlı gruba katılıp müzikal tecrübeler yaşadı.

    2011 yılında Türkiye'ye gelen Aydın, birbirinden güzel şarkılara imza attı ve herkesin sevdiği bir sanatçı haline geldi.

    2016 yılında içinde Günah Sevap, Bi Dakika gibi hitlerini sevenleri ile paylaşan Aydın, son zamanlarda ise tarzıyla gündeme geliyor.

    Konserlerine oldukça iddialı kıyafetlerle çıkan Aynur Aydın, cesur imajına bir yenisini daha ekledi.

    Cesur kombiniyle sahneye çıkan Aynur Aydın'ın süper mini eteği dikkati çekti ve hayranlarından yorum aldı.

    AYNUR AYDIN'DAN SAHNE ŞOVU

    36 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, sahne aldığı anlardan kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı. Süper mini eteği takipçilerini yorumlar kısmında ikiye böldü.

    Aynur Aydın öyle bir etek giydi ki... Kalçanı komple gördük, bikini olmasın bu? #1

    Aynur Aydın'ın sahne kıyafetini beğenen takipçileri, "Muhteşemsin", "Dilim tutuldu", "Çok tatlısın", "Harikasın" yorumları yaptı.

    Aynur Aydın öyle bir etek giydi ki... Kalçanı komple gördük, bikini olmasın bu? #2


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