Ayşe Ayçin Turan cesur bikinisiyle kayalıklara uzandı, takipçilerinden yorum yağdı!

En son Ada Masalı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ayça Ayşin Turan, Haziran karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Ada Masalı dizisinin yanı sıra Karagül, Hakan: Muhafız, Dinle Sevgili, Meryem gibi birçok dizide rol aldı.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ayça Ayşin Turan, hesabını aktif kullanıyor.

Pozlarıyla takipçilerini mest eden güzel oyuncu, son paylaşımıyla sınırları zorladı.

Bikinisiyle sere serpe poz verdi

Güzel oyuncu giydiği siyah bikinisiyle kayalıklara uzanarak kamera karşısına geçti. Verdiği pozları sosyal medya hesabından sıraladı.

Ayşe Ayçin Turan cesur bikinisiyle kayalıklara uzandı, takipçilerinden yorum yağdı!

Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Ayça Ayşin Turan'ın pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ayşe Ayçin Turan cesur bikinisiyle kayalıklara uzandı, takipçilerinden yorum yağdı!