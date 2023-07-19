Ayşe Ayçin Turan cesur bikinisiyle kayalıklara uzandı, takipçilerinden yorum yağdı! "Maşallah" Şimdilerde yeni bir dizi için hazırlık yapan Ayça Ayşin Turan, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak siyah bikinisiyle sere serpe uzanan güzel oyuncunun verdiği pozlar büyük ilgi gördü.

En son Ada Masalı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ayça Ayşin Turan, Haziran karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Ada Masalı dizisinin yanı sıra Karagül, Hakan: Muhafız, Dinle Sevgili, Meryem gibi birçok dizide rol aldı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ayça Ayşin Turan, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Pozlarıyla takipçilerini mest eden güzel oyuncu, son paylaşımıyla sınırları zorladı. Bikinisiyle sere serpe poz verdi Güzel oyuncu giydiği siyah bikinisiyle kayalıklara uzanarak kamera karşısına geçti. Verdiği pozları sosyal medya hesabından sıraladı. Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Ayça Ayşin Turan'ın pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.