Taşacak Bu Deniz 21. bölüm 1. fragmanı: Eleni, Adil'in kızı...

Cuma akşamlarına damga vuran Taşacak Bu Deniz, 20. bölümü ile ekrana geldi.

TRT 1 ekranında yayınlanan ve milyonlara ulaşan dizi, nefes kesen anlara sahne oldu.

Eleni ve Fadime'nin geçirdiği kazadan kurtulması, Koçari ve Furtuna'ya derin bir nefes aldırdı.

Son sahnede ise gerçekler ortaya çıktı.

"ELENİ, ADİL'İN KIZI"

Kazaya Eyüphan'ın sebep olduğu ortaya çıkarken Gezep ise büyük sırrı öğrendi.

Yeni bölümde neler olacak diye merak edenler, fragman ile yanıt buldu.

Taşacak Bu Deniz 21. bölüm 1. fragmanı İso'nun Eyüphan'dan intikamını gözler önüne serdi.

Gezep'in Eleni gerçeğine sevindiği anlar ise damga vurdu.

Öte yandan Adil Koçari'yi bekleyen yeni sorunlar görüldü.

İşte, yeni bölüm fragmanı...