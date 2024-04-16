Bahar dizisinin Çağla'sı cesur pozlarıyla dikkat çekti! Takipçileri güzelliğine eridi... Bahar dizisinde Çağla karakteriyle beğeni toplayan Elit Andaç Çam'ın güzelliği, sosyal medyaya damga vurdu. Birbirinden cesur pozları dikkat çeken ünlü oyuncu, takipçilerinin nabzını yükseltti.

ensonhaber.com

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar kadrosunda yer alan Elit Andaç Çam, adından söz ettirmeyi başarıyor.

Dizide Demet Evgar'ın can dostunu oynayan Elit Andaç Çam, "Çağla" karakterine hayat veriyor.

Bahar dizisinin Çağla'sı Elit Andaç Çam, daha önce Terapist, Ex Aşkım, Reflection, Savaşçı, Bize Müsaade, Dört Duvar, Saygı, Mahkum, Aşk Kumardır, Var Bunlar, Sipahi, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, Kuru Otlar Üstüne, Beraber gibi yapımlarda rol aldı.

Cesur pozlar

35 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medyada da aktif bir rol oynuyor.

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Çam, hayatına dair detaylara yer veriyor.

Elit Andaç Çam'ın cesur pozları ise takipçilerinden kaçmıyor.

İşte beğeni toplayan o paylaşımlardan bazıları...