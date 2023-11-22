Bahar ve Nihal Candan'ın eski hallerine bakın! "Para var güzellik var" Geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilen Bahar Candan ve Nihal Candan, gündemden düşmüyor. Fenomen isimlerin eski halleri ortaya çıktı. Gören gözlerine inanamadı.

ensonhaber.com

Bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışma programıyla adını milyonlara duyuran Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, gündeme oturdu.

Polat ailesinin ardından 100 milyonluk vurgun yaptıkları iddia edilen Bahar Candan ve Nihal Candan da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla gözaltına alınan Candan kardeşlerin son halleri ortaya çıktı.

Eski halleri şoke etti

Sosyal medyada lüks yaşantılarıyla paylaşımlar yapan Candan kardeşlerin eski halleri görenleri şaşkına çevirdi.

Bir dönem Survivor'da da boy gösteren Nihal Candan'ın yıllar içindeki değişimi gündeme bomba gibi düştü.

Diğer yandan sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Bahar Candan'ın estetiksiz hali "pes" dedirtti.

Candan kardeşler eski halleriyle bir kez daha adından söz ettirdi.