Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'ndan şaşırtan transfer! EDHO'nun yıldızını havada kaptı

ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat Façalı'sı Emir Benderlioğlu, yeni projesini seçti. Benderlioğlu, TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda rol alacak.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan Es Film imzalı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, Midilli'den çıkan Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil gibi isimlerin paylaştığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, reytinglerde beklenilenin altında kalmasına rağmen ekran yolculuğunu sürdürüyor.

Hikayesinde değişikliğe gidilen dizinin kadrosuna 9 yeni oyuncu katılmıştı. Son olarak diziden yüzleri güldüren bir transfer haberi daha geldi.

EMİR BENDERLİOĞLU BARBAROSLAR'IN KADROSUNDA

6 sezon boyunca ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 7. sezonda yaşanan kriz nedeniyle iptal edildi. Dizinin ani final karar almasının ardından oyuncular yeni proje anlaşmalarına başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Emir Benderlioğlu, tercihini ı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden yana kullandı.

Dizide, denizcilik alanında zamanının en önemli bilim adamları arasında yer alan, Türk denizcilik tarihinin parlayan yıldızı Piri Reis'e hayat verecek olan başarılı oyuncu Benderlioğlu, 12. bölümden itibaren izleyicilerle buluşacak.