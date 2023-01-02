Barış Manço doğum günü ne zaman? 2 Ocak en güzel Barış Manço resimli sözleri

Barış Manço doğum günü ne zaman? 2 Ocak en güzel Barış Manço resimli sözleri

1999 yılında hayatını kaybeden unutulmaz sanatçı Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde dünyaya geldi. İşte doğum gününe özel Barış Manço sözleri...

Ülkemizde Anadolu Rock müziğinin öncülerinden biri olan, müziğiyle ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Barış Manço’nun bugün doğum günü.

2 Ocak 1943 yılında dünyaya gelen Barış Manço şarkı ve filmlerinin yanında 7’den 77’ye televizyon programıyla gönüllere taht kurmuştu.

31 Ocak 1999 tarihinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Barış Manço, 1991 yılında devlet sanatçısı unvanını almıştı.

Milyonlarca insanına kalbinde taht kuran usta sanatçı doğum gününde sosyal medyada sevgi ve özlem paylaşımlarıyla anılmaya devam ediyor.

2 Ocak Barış Manço’nun doğum günü sebebiyle paylaşım yapmak isteyen kişiler, Barış Manço sözlerini araştırıyor. İşte en güzel resimli Barış Manço sözleri…

Barış Manço sözleri

Topraktan geldi insan, yine toprağa dönecek iki lokma ekmek için ömür boyu dövüşecek.

Gençlerimizin ülkemizi iyi yerlere getireceğinden eminim; biz onlara köstek olmayalım yeter.

Ben yaşarken kendime sanatçı diyemem, çok ayıptır. Ancak on, yirmi, kırk yıl sonra diyebilirler.

Ne yazık ki, her beraberliğin bir de ayrılığı oluyor; ne yazık ki, her başlangıcın bir sonu olduğu gibi.

Oğullarımın isimleri doğdukları gün aklıma geldi. Belki de doğunun ve batının barış içinde olmasından dolayı bu isimleri koymuşumdur.

Hiçbir Allah’ın kulu, hiçbir şeyi laf olsun diye yapmıyor. Bunun karşılığı bazen maddeyle, bazen maddenin dışı manevi şeylerle, bazen her ikisiyle ölçülür.

İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dildir.

Çıkmaz sokağa girmeden gösterelim ve hiçbir insandan esirgemeyelim sevgilerimizi. Üç beş günlük dünya hayatı değmiyor hiçbir kavgaya.

Dünya dolu yar olsa da, alacağın bir tane…

Göklerden daha mavi, denizlerden daha derin, topraktan güzel kokan ne ola?

İki küçük kol düğmesi bütün bir aşk hikayesi, iki düğme iki ayrı kolda bizim gibi ayrı yolda.

Kul Ahmet erken kalkar haydi ya nasip derdi, kimseler anlamazdı, ya nasip, ne demekti.

Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum, içi boş insanların bu dünyada yeri yok.

Unutma ki dünya fani veren Allah alır canı ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca.

Altın çöpe düşse değerini kaybeder mi? tenekeyi parlatsan hiç çeyrek altın eder mi?

Unutmak kolay demiştin…alışırsın demiştin … öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme.

Diyeceğim o ki kişi yetinmeli yaşam dediğin kısacık bir çizgi namus şeref onur hepsi güzel ama en önemlisi helal alın teri.