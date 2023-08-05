Başını örtüp göbeğini açtı! Merve Boluğur'un tarzı sosyal medyayı salladı! Merve Boluğur'un enteresan tarzı sosyal medyanın diline düştü. Son dönemde yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündem olan Merve Boluğur'un son paylaşımı dikkat çekti. İşte o paylaşım..

Ünlü oyuncu Merve Boluğur gerek özel hayatı ile gerekse sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminden düşmüyor. Son dönemde sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur yine sosyal medyanın diline düştü. 16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merve Boluğur, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır. Birçok dizide rol alan Merve Boluğur son olarak 2017 yılında İçimdeki Fırtına isimli dizide rol alarak ekran karşısına çıkmıştı. Merve Boluğur son olarak Instagram hesabından paylaştığı poz ile dikkatleri üzerine çekti. Enteresan tarzı ile adından söz ettiren Boluğur o paylaşımını yorumlara kapattı. İşte Merve Boluğur'un enteresan tarzı..