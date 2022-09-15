Ben Bu Cihana Sığmazam 1.bölüm fragman: Mecbur kalmadıkça sevmediğim bir yolu hiç seçmedim

Ben Bu Cihana Sığmazam 1.bölüm fragman: Mecbur kalmadıkça sevmediğim bir yolu hiç seçmedim

20 Eylül Salı akşamı ATV izleyicisiyle buluşacak olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' 1.bölüm fragmanı yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği, proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu Ben Bu Cihana Sığmazsam, yakında ATV'de başlıyor.

Pelin Akil ve Ebru Özkan gibi isimleri kadrosunda ağırlayan dizi, farklı konusu ile dikkatleri üzerine çekecek.

15 yıl önce öldü gösterilen ve Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır.

Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide öne çıkan aile ilişkileri ve tutkulu aşklar da dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor.

20 Eylül Salı akşamı atv’de ekran yolculuğuna başlayacak olan ‘Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen 1.bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragman izleyici tarafından büyük beğeni topladı.

Ben Bu Cihana Sığmazam 1.bölüm fragman