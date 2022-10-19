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- Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Dost bizim için küçük bir vatan gibidir...''
Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Dost bizim için küçük bir vatan gibidir...''
ATV'nin yeni dizisi gittikçe heyecan yaratmaya başladı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölüm fragmanı ortalığı yıktı geçti. İşte merakla beklenen 5. bölüm fragmanı...
- 19.10.2022 - 14:50
Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi her bölümüyle izleyicileri heyecanlandırıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan, Işıl Yücesoy, Gülenay Kalkan, Ali Seçkiner Alıcı, Eren Vurdem gibi başarılı isimler yer alıyor.
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren aksiyon sahneler beklendiği için eleştiriler alan yeni dizinin, gittikçe heyecan yarattığı konuşuluyor.
Özellikle son bölümde yaşananlar ekranlara damga vurmuştu. Yaşananlardan sonra izleyiciler merakla yeni bölümü bekliyor.
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. İşte 5. bölüm 2. fragmanı...
Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm fragmanı İZLE