Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan seçim kombini! Gören aynı yorumu yaptı... Oyuncu Beren Saat ve şarkıcı eşi Kenan Doğulu, seçim günü tercih ettikleri kıyafetleriyle dikkat çekti.

Magazin dünyası, soluğu sandık başında aldı. Ünlüler oy kullanmak için okullara gelirken, sosyal medyada da paylaşım yaptılar. Dikkat çeken çiftlerden birisi de Beren Saat ve Kenan Doğulu oldu. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü çift, kombin tercihleriyle dikkat çekti. Seçim kombini Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin marjinal tarzı sosyal medyada paylaşıldı. Renkli bir tercih yapan Saat'i görenler, beğendi. Kenan Doğulu ise eşine uyum sağladı. Görenler ise "baharı getirmişler " yorumunda bulundu. İşte ünlü çiftin seçim kombini...