Beril Pozam müşahit olduğunu duyurdu Yalı Çapkını dizisinde Suna karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Beril Pozam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müşahit olduğunu duyurdu.

14 Mayıs genel seçimde sal çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle seçimler ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri bugün başladı. Vatandaşlar sandık başında tercihlerini yapmaya devam ediyor. Seçimin bitimine saatler kala ünlü isimlerden paylaşımlar geliyor. Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin yıldız oyuncusu da görev başında paylaşım yaptı. "Bu seçimde de müşahitim" Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren başarılı oyuncu Beril Pozam, müşahit olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından görevli olduğu okulda poz veren Beril Pozam, paylaşıma "Bu seçimde de müşahitim tabi ki" notunu düştü.