Berrak Tüzünataç bikinisiyle poz verdi, karın kasları olay oldu! "Al bu kızı biblo diye evine koy..." Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar gündemden düşmeyen Berrak Tüzünataç, sezonu açtı. Güzel ismin bikinili pozlarından ziyade, karın kasları konuşuldu.

2 Kasım 1984 yılında Yalova'da dünyaya gelen Berrak Tüzünataç, Türkiye'nin önde gelen oyuncuları arasında yer alıyor.

Masmavi gözleri ile herkesi büyüleyen Tüzünataç, Elveda Rumeli dizisi sayesinde tanınmaya başlandı.

Elveda Rumeli'de hayat verdiği Vahide karakteri ile tanınan Tüzünataç, sosyal medya paylaşımlarıyla da damga vuruyor.

Selin Şekerci ve Özge Özpirinçci'nin çok yakın arkadaşı olan Tüzünataç, eğlenceli ve cesur hallerine bir yenisini daha ekledi.

Düzgün fiziği ile dikkati çeken ve sporu hayatından eksik etmeyen oyuncu, havaların ısınmasıyla soluğu denizde aldı.

Bodrum'a kaçan güzel isim, denizden çıktığı anları da sosyal medya hesabından hikaye olarak yayınladı.

Kusursuz fiziğine yorum yağdı

Bodrum'da tatil yapan Berrak Tüzünataç'tan bikinili fotoğraflar geldi. Denizden çıktıktan sonra hikaye çeken oyuncu, kusursuz fiziğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı.

Bodrum'un serin sularına kendisini bırakan oyuncu, sezonu açtığını da duyurmuş oldu.

Bodrum'a kaçan güzel ismin doğallığına yorum yağdı.

Ünlü oyuncunun renkli bikinisiyle yaptığı paylaşım da oldukça beğenildi.