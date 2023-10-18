Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım! Rosier’in giydiği ceket, Beşiktaş taraftarlarından tepki topladı

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Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier'in sosyal medya paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.
Üzerinde 8 ve 0 yazılı bir ceket ile poz veren Rosier'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.
Bilindiği üzere Beşiktaş'ın 2007 yılında bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maç uzun yıllar konuşulmuştu.
Valentin Rosier'in giydiği ceketteki rakam detayları Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.
İşte Valentin Rosier'in o paylaşımı..
Rosier'in Instagram hesabında başka paylaşım bulunmuyor.