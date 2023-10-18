Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım! Rosier’in giydiği ceket, Beşiktaş taraftarlarından tepki topladı Valentin Rosier’in giydiği ceket, Beşiktaş taraftarlarından tepki topladı. İşte Valentin Rosier'in tepki çeken o ceketi..

ensonhaber.com

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier'in sosyal medya paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

Üzerinde 8 ve 0 yazılı bir ceket ile poz veren Rosier'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

Bilindiği üzere Beşiktaş'ın 2007 yılında bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maç uzun yıllar konuşulmuştu.

Valentin Rosier'in giydiği ceketteki rakam detayları Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.

İşte Valentin Rosier'in o paylaşımı..

Rosier'in Instagram hesabında başka paylaşım bulunmuyor.