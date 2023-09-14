Bez Bebek'in Yağmur'u büyüdü mezun oldu! Asena Keskinci'nin mezuniyet pozları beğeni topladı Bez Bebek isimli dizide Yağmur karakterine hayat vermesiyle tanınan genç oyuncu Asena Keskinci mezuniyet pozlarını takipçileri ile paylaştı. İşte o kareler..

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Bir döneme damgasını vuran Bez Bebek isimli dizide Yağmur karakterini canlandıran genç oyuncu Asena Keskinci mezuniyet pozları ile gündeme geldi.

20 Nisan 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu televizyonlara ilk kez 2004 yılında yayınlanan "Aliye" ve "Yadigar" isimli dizilerle çıktı.

Daha sonra Hırsız Polis, Parmaklıklar Ardında ve Bez Bebek gibi dizilerde rol alan Asena Keskinci, Bez Bebek ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Lise eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Asena Keskinci üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde sürdürüyordu.

Şimdilerde 21 yaşında olan oyuncu mezuniyet pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çekti.

Asena Keskinci 2010 yılında TRT Kadın Ödüllerinde Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülünü kazandı.

Genç oyuncu Aşk Tesadüfleri Sever, Köstebekgiller: Perili Orman, Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı, Arapsaçı, Ahlat Ağacı ve Keman Ağıtları gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

Geçtiğimiz gün üniversite mezuniyetine dair bir paylaşım yapan Asena Keskinci paylaşımına "Kuzum inan hiç beklemediğin bi anda oluyo, darısı başına canım, Allah sana da nasip etsin inşallah kuzum" notunu ekledi.

İşte Asena Keskinci'nin mezuniyet pozları..