"Bi Umut" filmi bugün seyirciyle bulaşacak

Üç özel çocuk annesi olan Gülsüm Kabadayı, Antalya’da geçirdiği ağır bir trafik kazası sonucu felç kalan ve ailesine ulaşılamayan Rus uyruklu bir çocuğun bakımını üstlendi.

“Umut” adını verdiği bu çocuğa 10 yıl boyunca annelik yapan Kabadayı, gösterdiği merhamet ve insanlık örneği nedeniyle Rusya’da “kutsal kadın” ilan edildi.

Bİ UMUT FİLMİYLE SİNEMAYA AKTARILDI

Bu etkileyici gerçek hayat hikâyesi, yapımcılığını Ayla, Müslüm ve Naim gibi filmlerle izleyicilerin gönlünde taht kuran Mustafa Uslu’nun üstlendiği Bi Umut filmiyle sinemaya aktarıldı.

OYUNCU KADROSU ÇOK GÜÇLÜ

Filmde Gülsüm Kabadayı’yı Hülya Duyar canlandırırken, hikâyenin merkezindeki duygusal ağırlığı taşıyan karakterlere Fikret Kuşkan, Arzum Onan, Levent Ülgen gibi usta ve başarılı oyuncular eşlik ediyor.

İNSAN OLMANIN EN SAF HALİNİ HATIRLATIYOR

Bi Umut, yalnızca bir dram değil; iyiliğin, şefkatin ve insan olmanın en saf halini hatırlatan bir aile filmi niteliği taşıyor.

Yeşilçam dokusunu hatırlatan sıcak anlatımıyla izleyicisine hem hüzün hem umut vadediyor.