Liverpool-Galatasaray Hatıra Bileti Oluşturma 2026: "Kalbimiz Orada"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı kulüpten taraftarlarına yönelik dikkat çeken bir adım geldi.

Anfield’daki zorlu deplasmana gidemeyecek taraftarlar için özel bir çalışma hazırlayan Galatasaray, hatıra bileti uygulamasını devreye aldı.

Bu sayede taraftarlar, tarihi mücadeleye dijital ortamda da olsa ortak olma fırsatı yakalayacak.

LİVERPOOL-GS HATIRA BİLETİ

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Galatasaraylılar GSPlus uygulamasını indirerek Liverpool karşılaşmasına özel hatıra biletlerini oluşturabilecek.

Anfield’a gelemesek de kalbimiz orada. Tribünde olamasak da hatıra biletin seninle… Galatasarayımızın, Liverpool ile Anfield’da oynayacağı maçın hatıra biletini oluştur, takımına desteğini göster. GSPlus’ı indir, hatıra biletini hemen oluştur!

