Bikinili kare geldi: 40 yaşındaki Bergüzar Korel'in fit görüntüsü mankenleri kıskandırdı! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, yoğun geçen kış döneminin yorgunluğunu tatille atmaya başladı. Plajdan yeşil bikiniyle karesini paylaşan Korel, şov yaptı.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel, son zamanların en konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Anneliği ile herkesten övgü alan ve kilolarını dert etmeye Korel, yoğun bir kışı geride bıraktı.

Ailesiyle tatile çıkan Bergüzar Korel, yeşil bikinisiyle plajdan fotoğraf paylaştı.

Görenler kıskandı

Eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla birlikte hem İstanbul'da hem de Londra'da yaşayan oyuncu Bergüzar Korel, On Saniye filminin çekimlerini tamamladıktan sonra Kanlı Yayın isimli dizide rol almaya hazırlanıyor. Yoğun iş temposuna ve sıcak havalara dayanamayan oyuncu, soluğu denizde aldı.

Bergüzar Korel, hamilelik kilolarından kurtuldu. Sıcak havadan bunalıp denize giden ünlü isim, yeşil bikinisiyle verdiği pozu paylaşarak "Keşke tatil daha uzun sürse. Ama çok sıcak olmasın" ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü genç kızları kıskandırdı.