Bikinili pozuyla olay yarattı! Deren Talu'nun o pozu sosyal medyayı salladı.. Deren Talu iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Şimdilerde tatilin keyfini çıkartan Deren Talu'nun bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte o kareler..

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Deren Talu'nun Instagram'da 411 bin takipçisi bulunuyor. Deren Talu'nun yaptığı her paylaşım binlerce beğeni ve yorum alıyor. 1996 yılında Amerika'da dünyaya gelen Deren Talu güzelliği ve fiziği ile adından söz ettiriyor. Özel hayatı ile magazin gündeminde sürekli yer alan Deren Talu'nun geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Deren Talu'nun Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımlar büyük beğeni topladı. Şimdilerde tatil yapan Deren Talu bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o kareler...