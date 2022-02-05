Bilmeyen yoktur... Gülben Ergen'li Dadı dizisinin Duygu'su güzeller güzeli bir genç kıza dönüştü!

Gülben Ergen ve Kenan Işık'ın yer aldığı Dadı dizisinde Duygu'ya hayat veren Gökçe Bilgebay, şimdilerde güzel bir genç kız oldu. Ekranlardan uzak kalan genç oyuncunun ne yaptığı merak edildi.

Gülben Ergen, Haldun Dormen, Kenan Işık ve Seray Sever'in başrollerinde yer aldığı Dadı dizisi, bir komedi yapımı olarak öne çıkıyor.

5 Ocak 2001 Cuma akşamı Show TV'de ekrana gelen dizi, 23 Kasım 2001'e kadar yayınlandı ve ardından Star TV'ye geçiş yaptı.

Toplum 3 sezon süren dizi ABD TV dizisi "The Nanny"nin Türkiye uyarlaması olarak seyirci karşısına çıktı.

Dizide başrol oyuncuları kadar çocuk oyuncular dikkati çekerken, bunlardan birisi ise ünlü oyuncu Sinem Kobal'dı.

Kobal yıllar içinde güzelliğine güzellik ve ününe ün katarken, diğer bir çocuk oyuncu ise Duygu'ya hayat veren Gökçe Bilgebay oldu.

Yıllardır ekranlarda yer almayan ancak Dadı dizi ve Duygu karakteri akıllarda kalan oyuncunun şimdilerde ne yaptığı ve son hali merak ediliyor.

Genç oyuncuyu merak edenler, "Dadı dizisinin küçük Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdilerde ne yapıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Dadı dizisinin küçük Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdi ne yapıyor, ne halde? İşte yanıtı...

DADI DİZİSİNİN DUYGU'SU KOCAMAN OLDU

Dadı dizisinde Duygu'ya hayat veren Gökçe Bilgebay'ın ekran macerası henüz 6 aylıkken, çeşitli reklamlarda oynayarak başladı.

'Beşi bir Yerde', 'Demir Leblebi', 'Kuzgun' dizilerinde rol alan oyuncu, 9 yaşında geldiğinde 'Dadı'nın kadrosuna dahil oldu ve en büyük çıkışını yaptı.

Genç oyuncu şimdilerde ekipten sadece Yaşar Abrava ile görüşüyor. Dadı dizisinden sonra ekranlarda çok fazla gözükmeyen güzel ismin eğitimi için birçok teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın oynadığı Adını Feriha Koydum dizisi seçmelerine katılan Gökçe Bilgebay, yine eğitimine daha fazla önem verdiği için kadroda yer almaktan vazgeçmişti.

Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olan oyuncu, 18 yaşına geldiğinde ise 17 yıldır görüşmediği babasının soyadı olan Uzuner'den vazgeçip, annesinin soyadı Bilgebay'ı aldı ve bu şekilde anılmaya başlandı.