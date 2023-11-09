Bir Derdim Var'ın Nilüfer'i Birce Akalay'ın evlilikleri şoke edecek! Set-düğün-mahkeme üçlüsü... Şimdilerde bekarlığın tadını çıkaran ünlü oyuncu Birce Akalay'ın ilk evliliği, yakışıklı bir meslektaşı ile oldu. 1 yıl içinde boşanan ünlü çiftin ayrılık sebebi ise dikkatleri çekti.

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Yeni dizisi "Bir Derdim Var" ile gündemde olan Birce Akalay'ın özel hayatı mercek altına alındı.

Birce Akalay, 36 yıllık hayatına 2 evlilik ve ayrılık sığdırdı.

Akalay'ın evlilikleri hakkında araştırma yapanlar ise ilk eşi konusunda şaşkınlık yaşadı.

Ünlü oyuncunun 1 yıl evli kaldığı isim, kendisinden de ünlü çıktı.

Birce Akalay'ın ilk eşi

2004 yılında Miss Turkey yarışmasında 3. seçilerek Türkiye'yi Miss Europe'ta temsil eden Akalay, Yer Gök Aşk dizisinde Havva karakterine hayat verdi.

Murat Ünalmış ise dizinin Yusuf'u idi.

Dizisinde tanışan Birce Akalay ve Murat Ünalmış, Ürgüp'te evlendi.

İkiliyi dizide yakıştıran hayranları, bu evliliği büyük bir sevinçle karşıladı.

Ancak bu aşk çok sürmedi ve ikili 2011 yılında evlenip 2012 yılında boşandı.

Avukatı aracılığıyla dava açan Akalay dilekçesinde, 'fikri ve ruhi farklılık vardı' dedi.

Birce Akalay-Sarp Levendoğlu evliliği

Birce Akalay, ikinci evliliğini ise Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Sarp Levendoğlu ile yaptı.

1 Ağustos 2014 tarihinde evlenen çifti, 2017 yılında boşandı.

Sarp Levendoğlu-Birce Akalay çiftinin üç yıllık evliliklerini bitirme kararının altından yakışıklı oyuncunun Datça'da ünlü bir oyuncuyla yaptığı kaçamak çıktı.