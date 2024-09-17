Bir Gece Masalı'nın Urfalı Mahir'i bakın aslında nereliymiş!

Yağmur Dinç
ATV'nin çiçeği burnunda dizisi "Bir Gece Masalı", ilk bölümleriyle reytinglerde adından söz ettirdi.
Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı dizi, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın hikayesini konu alıyor.
Dizinin seyircileri, oyuncuları da yakın markaja aldı. Bu kapsamda, başrol oyuncusu Urfalı Mahir'in memleketi merak konusu oldu.
Burak Deniz'in aslen nereli olduğu, duyanları şaşırttı.
ASIL MEMLEKETİ...
Burak Deniz, 17 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu ve İzmit'te büyüdü.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünü tamamladı.
İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında "Kolej Günlüğü" dizisiyle yaşadı.