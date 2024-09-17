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Bir Gece Masalı'nın Urfalı Mahir'i bakın aslında nereliymiş!

Bir Gece Masalı'nın Urfalı Mahir'i bakın aslında nereliymiş! Bir Gece Masalı'nın Urfalı Mahir'i Burak Deniz hakkında her şey hayranları tarafından merak konusu oluyor. Burak Deniz hakkında merak edilenler arasında memleketi de geliyor. Bakın, ünlü oyuncu aslen nereliymiş...