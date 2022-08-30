Bir Küçük Gün Işığı dizisi yürekleri dağlayacak! İlk afiş sosyal medyada paylaşıldı...

Heyecanla beklenen Bir Küçük Gün Işığı dizinin afişi yayınlandı. Dizi, 5 Eylül Pazartesi günü ATV ekranlarında olacak.

ATV'nin yeni dizisi "Bir Küçük Gün Işığı" için geri sayım başladı...

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı'nın konusu da merak edildi.

Bir Küçük Gün Işığı, "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…" sloganıyla öne çıktı.

Dizinin ilk tanıtımında yer alan güçlü diyaloglar da dizi izleyicilerinin dikkatinden kaçmadı.

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?" sorusuyla başlayan Bir Küçük Gün Işığı tanıtımı, yürekleri ısıtan anlatımı ile kalplere dokunacak bir hikayenin ilk ipuçlarını verdi.

Bir Küçük Gün Işığı ne zaman başlayacak?

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla şimdiden merak konusu olan Bir Küçük Gün Işığı, 5 Eylül Pazartesi günü atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Dizide yıllardır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in (Seray Kaya) talihsiz bir olay sonucu gerçeklerle yüzleşip hayata yeniden başlamasını ve umudunun gün ışığına çıkma yolculuğunu anlatılıyor.

Bu zorlu yolculukta yolu varlıklı iş adamı Fırat (Berk Oktay) ile kesişmesi ise her şeyin daha da karmaşık bir hale getirecektir.

Dizinin oyuncu kadrosunda hangi isimler var?

"Bir Küçük Gün Işığı dizisi oyuncuları kimdir?" sorusu da sıklıkla araştırılıyor.

İşte, dizinin oyuncu kadrosundaki o isimler...

Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları Bir Küçük Gün Işığı dizisinin oyuncuları arasında; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu yer alıyor.

İlk afiş yayınlandı...

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nın afişi bugün yayınlandı.