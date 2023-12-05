Birce Akalay'dan sitem dolu paylaşım! Böyle veda etti… Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan, Birce Akalay’ın başrolü üstlendiği “Bir Derdim Var” dizisi final yapıyor. Birce Akalay’da sitem dolu veda…

ensonhaber.com

Yeni sezon dizilerinden olan Birce Akalay ve Mert Fırat’ın başrolünü paylaştığı “Bir Derdim Var” ilk bölüü ile büyük ses getirmişti.

Ergenlik sorunlarıyla boğuşan gençler ve ailelerine bir umut ışığı olabilme hedefiyle yola çıkan dizi ne yazık ki reyting kurbanı oldu.

Finali geliyor…

Bir Derdim Var, 6. bölüm ile birlkte seyircilerine veda etme kararı aldı. Bu kararı ardından dizide başrol oyuncusu olan Birce Akalay, son bölüm fragmanıyla birlikte bir veda mesajı yayınladı.

Akalay vedasında, "Dizimiz #birderdimvar yola çıktığımız ilk günden, ülkemizdeki hatırı sayılır travmalı çocuğun "YALNIZLIĞINA", ailelerinin ise mahsur kaldığı "KARANLIKLARA" el uzatabilmek heyecanıyla sarmıştı beni..." diyerek sitemli bir veda etmiş oldu.

Birce Akalay mesajında şu ifadelere değindi…

'Ulusal televizyonları ve sektörümüzü yönlendiren reyting sisteminde ne yazık ki karşılık bulamadı işimiz. Ancak kamuoyu her zaman değerlidir. Aldığımız tüm tepkiler, yorumlar ve alkışlarınız en büyük ödül ve motivasyon kaynağı oldu ve olacak son güne kadar şüpheniz olmasın. Bu anlamda, heyecanımızı ilk günden itibaren paylaşan ve bizi elinden geldiğince desteklemiş tüm dostlarıma ve sevenlerimize yürekten teşekkür ederim. Hayatımdaki en büyük iyi ki'lerimden biri oldu 'Bir Derdim Var'. Keşke daha uzun soluklu olabilseydi... Sevgiyle...'