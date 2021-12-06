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Birce Akalay'ın eski eşi Sarp Levendoğlu'nun 'baktıkça baktıran' eski kareleri

Birce Akalay'ın eski eşi Sarp Levendoğlu'nun 'baktıkça baktıran' eski kareleri

Birce Akalay ile bir dönem evli olan ve şu sıralar Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Sarp Levendoğlu, eski hali ile gündeme geldi. Oyuncunun eski hali, değişmediğini ortaya koydu.