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- Birce Akalay'ın eski eşi Sarp Levendoğlu'nun 'baktıkça baktıran' eski kareleri
Birce Akalay'ın eski eşi Sarp Levendoğlu'nun 'baktıkça baktıran' eski kareleri
- Haber Merkezi
- 06.12.2021 - 21:33
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu, iddialı bir proje olmasıyla öne çıkıyor.
Dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alırken, Sarp Levendoğlu ise Romen Diyojen karakterine hayat veriyor.
Canlandırdığı karakterle beğeni toplayan Levendoğlu, şu sıralar aşk hayatıyla gündeme geliyor.
Naz Çağla Irmak'la mutlu bir ilişkiye yelken açan oyuncu, bir dönem meslektaşı Birce Akalay ile evliydi.
Birce Akalay ile olan evliliği kısa süren ve adı yine bir aşk iddiasına karışan Levendoğlu, Derya Şensoy'a gönlünü kaptırdı.
Sık sık aşk haberleri ile gündeme gelen Sarp Levendoğlu, eski hali ile göz doldurdu.
Oyuncunun eski halini gören hayranları, değişmediğine dair yorumlar yapmaya başladı.
SARP LEVENDOĞLU'NUN HİÇ DEĞİŞMEYEN YAKIŞIKLILIĞI
Emret Komutan'ım dizisinde Levent karakterine hayat veren ve adını duyuran Sarp Levendoğlu, Küçük Ağa dizisinde Birce Akalay ile evlendi.
Küçük Ağa dizisinde Zeki Alasya ile ekran karşısına geçen Levendoğlu, iyi bir ivme yakaladı.
Bu dizinin bitmesinin ardından evliliğine nokta koyan oyuncu, Savaşçı'da seyirci karşısına çıktı.
Birçok projeye imza atan Levendoğlu, eski kareleri ile yine beğeni topladı. Oyuncunun her halinin iyi olduğuna yönelik yorumlar yapıldı.