Bomba aşk iddiası! Sinan Akçıl ve Kızılcık Şerbeti'nin güzeli...Açıklama geldi! Ünlü şarkıcı söz yazarı Sinan Akçıl'ın, Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Müjde Uzman ile aşk yaşadığı iddia edildi. Kameralara yakalanan Akçıl, konuya açıklık getirdi.

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde "Alev" karakterine hayat veren Müjde Uzman ile ünlü şarkıcı Akçıl arasında çıkan aşk dedikoduları giderek alevlendi.

Geçtiğimiz günlerde baş başa yemek yiyen ikili, ardından düet videosuyla sevenlerinin dikkatini çekmişti.

Yeni aşk iddiaları magazin gündeminde yerini alırken, ünlü popçu soruları yanıtladı.

"Sadece arkadaşız"

Magazincilerin kendisine yönelttiği aşk mı var sorusuna yanıt veren Sinan Akçıl, Müjde Uzman ile çok eskiden tanıştıklarını söyleyerek şu yanıtı verdi;

‘Bizim çok iyi arkadaşlığımız var. Çok eskiden tanışıyoruz. Müzikle ilgili ortak paylaşımlarımız oluyor. Bizi böyle görebilirsiniz. Ama şu anda adını koyacağımız bir durum yok.’

Müjde Uzman ise herhangi bir açıklamada bulunmadı. Uzman, geçtiğimiz yıl Oğuzhan Uğur ile birliktelik yaşamış ve ayrılık kararı almıştı.

Sinan Akçıl'ın cevabı ise "açık kapı bıraktı" olarak yorumlandı.