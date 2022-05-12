Boşanınca verdi veriştirdi! İbrahim Çelikkol'un eski aşkı bakın hangi ünlü...

5 yıllık eşi Mihre Çelikkol ile boşanan oyuncu İbrahim Çelikkol'un eski sevgilisi, sert eleştirilerde bulundu. Çelikkol'un ünlü eski aşkını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan nlü oyuncu İbrahim Çelikkol, özel hayatıyla gündemde.

İbrahim Çelikkol 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlenmişti. Çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili, dedikodular karşısında suskun kalmayı tercih etmişti.

Ancak çift hakkındaki boşanma dedikoduları doğru çıktı. İkili bugün boşandı. Çelikkol ve Mutlu 5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

Boşanmanın etkisi sürerken İbrahim Çelikkol'un kendisi kadar ünlü eski aşkından çok sert eleştiriler geldi.

Çelikkol'un bir dönem gönlünü kaptırdığı ismi duyanlar ise şoke oldu.

İbrahim Çelikkol- Tuğba Ekinci aşkı

Bir dönem kısa bir aşk yaşayan ancak magazin gündemine damgasını vuran İbrahim Çelikkol, Tuğba Ekinci ile birlikte olmuştu.

Magazine sarmaş dolaş yansıyan çiftin mutluluğu oldukça kısa sürmüştü.

Tuğba Ekinci - İbrahim Çelikkol aşkı, boşanmasının ardından Ekinci'nin paylaşımıyla tekrar gündeme geldi.

Ekinci, İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu'nun eski bir pozunu paylaşarak yakışıklı oyuncuyu hedef aldı.

Ekinci paylaşımında "Köfte, böyle temiz yüzlü hanım kız nikahtan çıkartılır mı? İki yaşında beben de var. Doymadın mı piyasadaki fırıldaklara? Adam olmadın gitti. Başında kim verdi bu güzelim kızı sana o daha da enteresan. Kız verilecek en son insan. Baba imajı çizebilmek için hareketler şan babası.." dedi.