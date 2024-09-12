Bu akşam (12 Eylül 2024) İnci Taneleri başlıyor mu, yayınlanacak mı?

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Kanal D'nin sezona damga vuran yapımı İnci Taneleri, ilk sezonu geride bıraktı.
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç gibi isimlerin oynadığı dizi, beğeni topladı.
Perşembe akşamları yayınlanan İnci Taneleri, 12 Eylül Perşembe günü merak uyandırdı.
Azem ve Dilber'in hikayesini anlatan dizi bu akşam yayınlanacak mı sorusu gündeme geldi.
Peki, bu akşam İnci Taneleri var mı? 12 Eylül 2024 Kanal D yayın akışı...
İNCİ TANELERİ 2. SEZON
İnci Taneleri 2. sezon ilk bölüm yayın tarihi henüz açıklanmadı.
Yeni sezon ilk bölümünün önümüzdeki hafta perşembe günü yayınlanması bekleniyor.