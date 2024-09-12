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Bu akşam (12 Eylül 2024) İnci Taneleri başlıyor mu, yayınlanacak mı?

Bu akşam (12 Eylül 2024) İnci Taneleri başlıyor mu, yayınlanacak mı? Diziler yeni sezona dönmeye hazırlanırken, perşembe günlerinin sevilen dizisi İnci Taneleri gündeme geldi. Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri bu akşam var mı merak ediliyor. İşte bugünkü yayın akışı...