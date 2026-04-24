Bu akşam (24 Nisan) Taşacak Bu Deniz var mı, yeni bölüm mü? TRT 1 yayın akışı

Geçtiğimiz hafta yeni bölümü ekrana gelemeyen Taşacak Bu Deniz dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin sıkı takipçileri, "Bu akşam TBD var mı, yeni bölüm mü" sorularına yanıt arıyor. İşte, 24 Nisan Cuma TRT 1 yayın akışı ve Taşacak Bu Deniz'in akıbeti...
TRT 1'in reyting rekortmeni ve milyonlara hitap eden dizisi Taşacak Bu Deniz, geçen hafta yaşanılan okul saldırıları nedeniyle ekrana gelmedi.
Dizinin duyarlılığı takdir toplarken Taşacak Bu Deniz izleyicileri ise yeni bölümü merakla beklemeye koyuldu.
25. kez ekrana gelecek olan dizide Eleni'nin sırrı öğrenmesi an meselesi...
Peki; Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı, yayınlanacak mı? 24 Nisan Cuma Taşacak Bu Deniz yeni bölüm mü? İşte, TRT 1'in yayın akışı...
BU AKŞAM TAŞACAK BU DENİZ VAR MI
Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü cuma akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
TRT 1 24 NİSAN 2026 YAYIN AKIŞI
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz