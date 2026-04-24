Kurtlar Vadisi’nin efsanesi Eşref Rüya kadrosunda: Celo Ağa geliyor

Kurtlar Vadisi’nin efsanesi Eşref Rüya kadrosunda: Celo Ağa geliyor
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi’nin en dikkat çeken isimlerinden biri, Eşref Rüya kadrosuna dahil oluyor. Usta oyuncu Celo Ağa karakterini canlandıracak.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı Eşref Rüya’da yaprak dökümü ve büyük transfer bir arada yaşanıyor.

Dizinin kilit karakterlerinden Ölü Yaşar’ın hikayesinin sona ermesinin ardından, boşalan koltuğa dev bir isim oturuyor.

Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi efsane yapımlardan tanıdığımız usta oyuncu, Eşref Rüya dizisine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

CELO AĞA GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, efsane diziler ve gişe rekorları kıran filmlerde boy gösteren usta oyuncu Ali Sürmeli, Eşref Rüya kadrosuna dahil oluyor.

Sezon sonuna kadar izleyici karşısına çıkacak olan Sürmeli, dizide Celo Ağa karakterine hayat verecek.

