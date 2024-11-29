Yağmur Dinç

2006 yılından beri izleyicisi ile buluşan Kanal D'nin efsanevi dizisi Arka Sokaklar, cuma günlerine damga vuruyor.

Arka Sokaklar izleyicileri cuma günlerini iple çekerken, bu hafta hüsrana uğradı.

29 Kasım Cuma akşamı diziyi yayın akışında göremeyenler, arama motoruna yöneldi.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi yetenekli oyuncuların rol aldığı Arka Sokaklar dizisi, RTÜK ile karşı karşıya geldi.

Peki, bu akşam Arka Sokaklar var mı, yayınlanacak mı? 29 Kasım 2024 Arka Sokaklar neden yok? İşte yanıtı!

ARKA SOKAKLAR 29 KASIM 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın televizyon dizileri ve yayınlarına ilişkin açıklamaları sonrası RTÜK düğmeye bastı ve 4 dizi içerisinde yer alan Arka Sokaklar dizisine de ceza kesildi.

Cezanın nedeni ise 'dizi sahnelerinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu.' ifadeleriyle açıklandı.

Geçtiğimiz hafta 691’inci bölümüyle izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinin devam edip etmeyeceğiyle ilgili yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.