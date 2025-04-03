Bu akşam İnci Taneleri var mı, yeni bölüm mü? 3 Nisan 2025 Kanal D yayın akışı...

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'yü buluşturan İnci Taneleri dizisi, her hafta perşembe günleri yayınlanıyor.
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin bu hafta ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor.
Ramazan Bayramı nedeniyle ara verilen diziler, yayın günlerinde merak konusu.
Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 3 Nisan 2025 Perşembe İnci Taneleri bu hafta var mı, yeni bölüm mü? İşte yayın akışı...
İNCİ TANELERİ 3 NİSAN 2025
Bu akşam Kanal D yayın akışında İnci Taneleri'nin sadece tekrar bölümü yer alıyor.
Bayram nedeniyle ekrana gelmeyecek olan dizinin yeni bölümü ise haftaya yayında olacak.
İşte 3 Nisan 2025 Kanal D yayın akışı;
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
22:45 Piyasa