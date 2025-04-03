Bu akşam İnci Taneleri var mı, yeni bölüm mü? 3 Nisan 2025 Kanal D yayın akışı...
Yağmur Uçar

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'yü buluşturan İnci Taneleri dizisi, her hafta perşembe günleri yayınlanıyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin bu hafta ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor.

Ramazan Bayramı nedeniyle ara verilen diziler, yayın günlerinde merak konusu.

Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 3 Nisan 2025 Perşembe İnci Taneleri bu hafta var mı, yeni bölüm mü? İşte yayın akışı...

İNCİ TANELERİ 3 NİSAN 2025

Bu akşam Kanal D yayın akışında İnci Taneleri'nin sadece tekrar bölümü yer alıyor.

Bayram nedeniyle ekrana gelmeyecek olan dizinin yeni bölümü ise haftaya yayında olacak.

İşte 3 Nisan 2025 Kanal D yayın akışı;

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

22:45 Piyasa

ensonhaber icon
Yağmur Uçar
Editor