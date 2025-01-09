Bu akşam İnci Taneleri var mı, yeni bölüm mü? 9 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı...

Yağmur Dinç
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'yü buluşturan İnci Taneleri dizisi, her hafta perşembe günleri yayınlanıyor.
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin bu hafta ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor.
Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 9 Ocak 2025 Perşembe İnci Taneleri bu hafta var mı, yeni bölüm mü? İşte yayın akışı...
İNCİ TANELERİ 9 OCAK 2025
Bu akşam Kanal D yayın akışında İnci Taneleri'nin sadece tekrar bölümü yer alıyor.
Onun yerine ise saat 20.00'da "Efsane" isimli film yayınlanıyor.
Dizinin yılbaşı tatili sebebiyle yayınlanmadığı düşünülürken, yeni bölümün ise 16 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.