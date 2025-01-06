Bu akşam Kızıl Goncalar var mı, yayınlanacak mı? 6 Ocak 2025 NOW TV akışı...

Yağmur Dinç

Son olarak 33. bölümü ile NOW TV ekranına gelen Kızıl Goncalar, izleyicileri tarafından merakla bekleniyor.

Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Demir ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizi, pazartesilere damga vuruyor.

6 Ocak Pazartesi dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

"Bu akşam Kızıl Goncalar var mı" sorusu gündemde yer alırken; yayın akışı da belli oldu.

Peki; Kızıl Goncalar yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar 34. bölüm ne zaman, saat kaçta? 6 Ocak 2025 NOW TV yayın akışı...

6 OCAK 2025 KIZIL GONCALAR VAR MI

Kızıl Goncalar dizisi de 6 Ocak'ta yılbaşı tatili dolayısı ile tekrar bölümü ile yayınlanacak.

Dizinin 34. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün 13 Ocak'ta ekranlara gelmesi bekleniyor.