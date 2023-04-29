Bu tavsiye erkeklere! Esra Ezmeci es geçmedi, haz taktiklerini sıraladı! Eğer mutlu kadın istiyorsanız... Cinsellik ve ilişkiler üzerine verdiği tavsiyelerle dikkat çeken Psikolog Esra Ezmeci, erkek takipçisine dikkat çeken tavsiyeler verdi.

Kadın-erkek ilişkileri ve cinsel hayat üzerine sıkça konuşan Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından soru-cevap yaptı. Fenomen psikolog Esra Ezmeci, bu sefer erkek takipçisine bir tavsiyede bulundu. Ünlü psikoloğun yanıtı görenleri şaşırttı. 36 yaşındaki Ezmeci, erkek takipçisine verdiği yanıtta kadınları yatakta mutlu etmenin yollarını açıkladı. İşte o tavsiye... Erkeklere tavsiye etti Psikoloji alanında 6 kitap yazarı Esra Ezmeci, “Erkeklere öneriniz var mı yatakta kadını mutlu etmek için?” diyen takipçisine cinsel ilişki taktikleri verdi. Ezmeci, şu ifadeleri kullandı: “Tabi kadına sevildiğini hissettirin, sonuç odaklı olmayın ön sevişmeyi uzun tutun, kadını beğendiğinizi sözcüklerle hep söyleyin. Cinsellikte nelerden hoşlandığını sorun, öpmeye, ilgiye ve sarılmaya bolca zaman ayırın. Vücudunu çok dişi bulduğunuzu belli edin, kadını tatmin etmeden siz tatmin olmayın, cinsellik sonrası sırtınızı dönüp yatmayın. Kadına sarılın ve şefkat gösterin.”