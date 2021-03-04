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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 4 Mart 2021 Perşembe TV yayın akışı..

    Televizyonda yayınlanacak olan programlar, dizi ve filmler an be an takip ediliyor. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabını merak ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 08:52
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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 4 Mart 2021 Perşembe TV yayın akışı..

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri de Tv yayın akışları.

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalıp keyifli vakit geçirmek isteyenler, severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmamak için yayın akışlarını kontrol ediyor.

    İnternetten araştırmalar yaparak ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabını arıyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan yapımlar sorgulanıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 4 Mart 2021 Perşembe TV yayın akışı haberimizde...

    4 MART 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yüzleşme
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    23:30 Hekimoğlu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Akrep
    18.40 Star Haber
    20:00 Akrep

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler (Altyazılı)
    07:05 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim
    11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
    23:35 3'te 3

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    12:45 Masumiyet
    14:00 Temizlik Benin İşim
    16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
    16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Mucize Doktor

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:00 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor 2021
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    14:00 Bir Şansım Olsa
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Alev Alev

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Anne Kanadı
    09:30 Muhabbet Kapısı
    11:30 Tatlı Bela
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:20 Yaralı Kalbim
    23:20 TV Filmi

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 4 Mart 2021 Perşembe TV yayın akışı.. #1

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