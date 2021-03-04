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- Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 4 Mart 2021 Perşembe TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 4 Mart 2021 Perşembe TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 04.03.2021 - 08:51
- Güncelleme : 04.03.2021 - 08:52
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri de Tv yayın akışları.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalıp keyifli vakit geçirmek isteyenler, severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmamak için yayın akışlarını kontrol ediyor.
İnternetten araştırmalar yaparak ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabını arıyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan yapımlar sorgulanıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 4 Mart 2021 Perşembe TV yayın akışı haberimizde...
4 MART 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:30 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Akrep
18.40 Star Haber
20:00 Akrep
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
23:35 3'te 3
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Masumiyet
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Anne Kanadı
09:30 Muhabbet Kapısı
11:30 Tatlı Bela
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:20 Yaralı Kalbim
23:20 TV Filmi