Bugün TV akışı: 27 Kasım 2024 dizi ve filmleri! Kanal kanal açıklandı...

Yağmur Dinç

Reyting savaşında yeni bir gün daha başladı.

Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları gibi birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

Takip ettikleri yapımı kaçırmak istemeyen seyirciler, günü ve saatini bilmek istiyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 27 Kasım Çarşamba 2024 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Bir Gece Masalı

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Annem Ankara

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

Star TV yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Erkenci Kuş

NOW TV yayın akışı

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

23:30 Hudutsuz Sevda

TRT 1 yayın akışı

06:15 Hayallerinin Peşinde

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Masumlar Apartmanı

17:40 Ana Haber

18:30 Başakşehir-Petrocup | UEFA Avrupa Konferans Ligi

19:55 İddiaların Aksine

20:30 Sen Türkülerini Söyle

23:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Bahar

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler