Bugün TV'de: 22 Ekim 2025 yayın akışları! Dizi, film ve maçlar... Bu çarşamba günü her kanalda birbirinden heyecanlı yapımlar yer alıyor; Maçlar, diziler, filmler ve yarışma programları, izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte 22 Ekim 2025 TV yayın akışları...

Göster Hızlı Özet Televizyon kanallarında 22 Ekim 2025 Çarşamba günü, prime time kuşağında diziler, yarışmalar ve akşam saatlerindeki maçlar izleyicileri ekran başına kilitliyor.

ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, TV8, Show TV ve TRT 1 dahil olmak üzere çeşitli kanallar, farklı programlar ve içeriklerle gün boyu izleyicilere hitap ediyor.

Özellikle Galatasaray - Bodo/Glimt maçı dikkat çekerken, MasterChef Türkiye gibi popüler programlar da yine izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. 22 Ekim Çarşamba günü televizyon kanallarında yine kıyasıya bir reyting yarışı yaşanıyor. Prime time kuşağında yer alan diziler ve yarışmalar kadar, gündüz kuşağında yayınlanan programlar da milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Akşam saatlerindeki maç yayınları da izleyicileri pürdikkat ekrana odaklıyor. İşte çarşamba gününün güncel TV yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Gözleri KaraDeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Aynadaki Yabancı Kanal D 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 14:00 Gelinim Mutfakta 16:30 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Eşref Rüya Star TV 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 16:15 Söz 19:00 Star Haber 20:00 Sahipsizler NOW TV 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Sahtekarlar 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Halef TV8 08:30 Oynat Bakalım 09:00 Gel Konuşalım / Canlı 13:15 MasterChef Türkiye 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye Show TV 08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Veliaht TRT 1 09:15 Adını Sen Koy 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 14:45 Taşacak Bu Deniz 18:00 Ana Haber 18:55 İddiaların Aksine 19:00 Maç Önü 19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt 22:00 Maç Sonu Medya Haberleri Eşref Rüya'nın klasiği bakın kaç modelmiş! "Eşref'in ikinci rüyası"

