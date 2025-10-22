Abone ol: Google News

Bugün TV'de: 22 Ekim 2025 yayın akışları! Dizi, film ve maçlar...

Bu çarşamba günü her kanalda birbirinden heyecanlı yapımlar yer alıyor; Maçlar, diziler, filmler ve yarışma programları, izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte 22 Ekim 2025 TV yayın akışları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 09:03
Bugün TV'de: 22 Ekim 2025 yayın akışları! Dizi, film ve maçlar...
  • Televizyon kanallarında 22 Ekim 2025 Çarşamba günü, prime time kuşağında diziler, yarışmalar ve akşam saatlerindeki maçlar izleyicileri ekran başına kilitliyor.
  • ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, TV8, Show TV ve TRT 1 dahil olmak üzere çeşitli kanallar, farklı programlar ve içeriklerle gün boyu izleyicilere hitap ediyor.
  • Özellikle Galatasaray - Bodo/Glimt maçı dikkat çekerken, MasterChef Türkiye gibi popüler programlar da yine izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor.

22 Ekim Çarşamba günü televizyon kanallarında yine kıyasıya bir reyting yarışı yaşanıyor.

Prime time kuşağında yer alan diziler ve yarışmalar kadar, gündüz kuşağında yayınlanan programlar da milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Akşam saatlerindeki maç yayınları da izleyicileri pürdikkat ekrana odaklıyor.

İşte çarşamba gününün güncel TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aynadaki Yabancı

Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

Star TV

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

NOW TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Sahtekarlar

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef

TV8

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım / Canlı

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

Show TV

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

TRT 1

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:45 Taşacak Bu Deniz

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Maç Önü

19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt

22:00 Maç Sonu

Medya Haberleri