Bugün TV'de: 22 Ekim 2025 yayın akışları! Dizi, film ve maçlar...

- Televizyon kanallarında 22 Ekim 2025 Çarşamba günü, prime time kuşağında diziler, yarışmalar ve akşam saatlerindeki maçlar izleyicileri ekran başına kilitliyor.
- ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, TV8, Show TV ve TRT 1 dahil olmak üzere çeşitli kanallar, farklı programlar ve içeriklerle gün boyu izleyicilere hitap ediyor.
- Özellikle Galatasaray - Bodo/Glimt maçı dikkat çekerken, MasterChef Türkiye gibi popüler programlar da yine izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor.
22 Ekim Çarşamba günü televizyon kanallarında yine kıyasıya bir reyting yarışı yaşanıyor.
Prime time kuşağında yer alan diziler ve yarışmalar kadar, gündüz kuşağında yayınlanan programlar da milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Akşam saatlerindeki maç yayınları da izleyicileri pürdikkat ekrana odaklıyor.
İşte çarşamba gününün güncel TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
Kanal D
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
Star TV
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
NOW TV
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Halef
TV8
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım / Canlı
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
Show TV
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
TRT 1
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:45 Taşacak Bu Deniz
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Maç Önü
19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt
22:00 Maç Sonu