Uzak Şehir'in Fidan'ı yoga yaptı, Instagram'da bizzat paylaştı...

Uzak Şehir dizisinde Fidan karakterini canlandıran İlkay Kaygu, yoga yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde yer aldığı dizi, oyuncu kadrosuyla beğeni topluyor.
Dizide Fidan karakterini canlandıran İlkay Kaygu da iddialı isimlerden.
Kaygu'nun ekrandaki ve gerçek hayattaki hali arasındaki fark, takipçilerini şaşırtıyor.
Sporla yakından ilgilenen hatta eğitmenlik de yapan ünlü oyuncu, yoga paylaşımıyla gündeme geldi.
Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kaygu'nun spor yaptığı anlar Instagram'da peş peşe geldi.
İşte, o kareler...
