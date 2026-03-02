Kurtlar Vadisi efsanesinden transfer iddiası: Yeraltı dizisine mi geliyor

Her çarşamba Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yeraltı dizisi için yeni bir bomba ortaya atıldı.

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, sahneleriyle büyük ilgi görüyor.

Kurtlar Vadisi'nde baba-oğul olarak tanınan Sefa Zengin ve Muhammed Cangören'in diziye dahil olması, diziye olan ilgiyi daha çok artırdı.

Sosyal medyada diziye Kurtlar Vadisi'nin efsane isminin dahil olacağı iddiaları dolaşıyor.

KURTLAR VADİSİ'NİN EFSANESİ Mİ GELİYOR

Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Necati Şaşmaz’ın, Yeraltı dizisine konuk oyuncu olarak katılacağı söyleniyor.

Ünlü oyuncudan ve yapım ekibinden konuyla ilgili resmi bir bilgi gelmedi. Efsane ismin diziye dahil olup olmayacağı ilerleyen bölümlerde netlik kazanacak.