Taşacak Bu Deniz için yeni karar: Tarih verildi

Ön izleme fragmanı dahi yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi için heyecanlı bekleyiş yarıda kaldı.

Geçtiğimiz cuma günü ekrana gelmesi beklenen dizi, yayın akışında milli maç nedeniyle yer almadı.

İzleyicilerin yeni bölümünü iple çektiği Taşacak Bu Deniz için ise karar verildi.

20. bölümün ne zaman yayınlanacağı açıklandı.

6 MART'TA YAYINDA

İso ve Fadime'nin hastane sahnelerinin yer aldığı ön izlemede yeni bölüm tarihi paylaşıldı.

Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümü için tarih 6 Mart Cuma olarak belirtildi.