Buket Aydın beğeni yağmuruna tutuldu

Ekranların sevilen yüzü Buket Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü sunucu Buket Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ünlü sunucu son olarak Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha adından söz ettirdi.

Sosyal medyayı salladı

Aydın, derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı.

Aydın'ın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.