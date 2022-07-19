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- Buket Aydın beğeni yağmuruna tutuldu
Buket Aydın beğeni yağmuruna tutuldu
Ekranların sevilen yüzü Buket Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni yağmuruna tutuldu.
- Haber Merkezi
- 19.07.2022 - 10:35
- Güncelleme : 19.07.2022 - 11:03
Ünlü sunucu Buket Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Ünlü sunucu son olarak Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı salladı
Aydın, derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı.
Aydın'ın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.