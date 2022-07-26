Burak Özçivit Fahriye'nin bacaklarını paylaştı! Gören "Rus kadınlarına ne oldu?" dedi

Burak Özçivit Fahriye'nin bacaklarını paylaştı! Gören "Rus kadınlarına ne oldu?" dedi

Geçtiğimiz günler Rus kadın hayranlarıyla buluşan Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in gönlünü almak için hareke geçti.

'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017'de İstanbul'da nikah masasına oturdu.

2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Şimdilerde ikinci kez baba olma heyecanı yaşayan Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Rus hayranlarıyla buluşmak için Moskova'ya gitti.

Başarılı oyuncu, para karşılığı bazı Rus hayranlarıyla Moskova'da bir restoranda yemek yerken görüntülendi.

Bu görüntüler ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Sosyal medyada iki Playboy yıldızına bazı sosyal medya kullanıcıları, "Fahriye Evcen bu isimlerle yemek yediğini biliyor mu?", "Fahriye Evcen bu kareleri görmesin" ve "Bu fotoğraflar Burak Özçivit'in başını yakar" gibi yorumlar yaptı.

Tüm bu olanların ardından Burak Özçivit'ten bir paylaşım geldi.

Özçivit'ten Fahriye'ye jet hızında özür

İkinci kez hamilelik heyecanı yaşayan Fahriye Evcen, Instagram'ın hikaye kısmından bir fotoğraf paylaştı.

Uzun zamandır sessiz olan güzel isim güneşlendiği anları hayranlarının beğenisine sundu.

Bunun akabinde Rus hayranlarıyla buluşan Burak Özçivit, Fahriye'nin fotoğrafını kendi Instagram hikayesinden paylaştı.

Yakışıklı oyuncunun bu hareketi hem dalga konusu oldu, hem de beğenildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Burak tutuştu" tarzında yorumları peş peşe sıraladı.

İşte Burak Özçivit'in paylaştığı o kare