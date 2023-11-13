Burak Özçivit'in kardeşi dünya güzeli çıktı! "Fahriye Evcen'i sollayan görümce" Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçin Özçivit, güzelliğiyle herkese taş çıkarttı.

ensonhaber.com

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit, dünya çapında tanınmaya başlandı.

Birçok ülkeye giden ve hayranlarıyla buluşan Özçivit'in Fahriye Evcen'le de mutlu bir evliliği var.

Karan ve Kerem adında da bir oğlu olan Özçivit, bu defa kardeşi Burçin ile gündem oldu.

Burçin Özçivit adında bir kız kardeşi olan Burak Özçivit, kardeşinin güzelliğiyle sosyal medyada dolaşıma girdi.

Esra Bilgiç'e benzetildi

Burak Özçivit’in kardeşi olan Burçun Özçivit’i görenler “Esra Bilgiç sandım”, “Yok böyle güzellik”, “Burak Özçivit babasına benziyor, kardeşi annesine”, “En güzel kardeşler” yorumlarında bulundu.

Doğallığıyla dikkati çeken Burçin Özçivit, Fahriye Evcen ile de kıyaslandı...

Bazı sosyal medya kullanıcıları Fahriye Evcen'i etiketleyip, görümcesi konusunda çok şanslı olduğunu söyledi.

Bu yorumların yanı sıra Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit’i benzetenler çoğunlukta.

Öte yandan; birkaç yıl önce Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i sosyal medya hesabından silmişti.

Evcen'in bu hareketi görümcesiyle arasının bozuk olduğuna dair iddiaların ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Fahriye Evcen'in bu hamlesi karşısında tepkisini gösteren Burçun Özçivit ise hem ağabeyini hem de Fahriye Evcen'i sosyal medya hesaplarından silmişti.

Bülent Özçivit - Ceyhan Özçivit çiftinin kızı olan Burçun Özçivit, 2014 yılında Ahmet Deniz ile evlendi. Bir kızları olan Ahmet Deniz ile Burçun Özçivir 2019 yılında boşandı.