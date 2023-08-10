Burcu Biricik'in estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler 'Nereden nereye' dedi.. Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in estetiksiz hali sosyal medyada gündeme oturdu. İşte Burcu Biricik'in estetiksiz hali..

Güzelliği ile dikkat çeken ünlü oyuncu Burcu Biricik'in yıllar önceki hali sosyal medyada gündeme oturdu.

Son olarak Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Nalan karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Biricik'in estetiksiz hali ortaya çıktı.

Burcu Biricik'in eski halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da dünyaya gelen Burcu Biricik 2006 yılında Antalya’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.

Burcu Biricik lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar verdi.

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Burcu Biricik, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Burcu Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer kadroda yer alarak başladı.

Ünlü oyuncu birçok dizi ve filmde rol alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı oyuncu son olarak estetiksiz hali ile gündeme geldi.

İşte Burcu Biricik'in eski hali..