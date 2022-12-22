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    Burcu Esmersoy mavi mini elbisesiyle instagramı salladı! '46 yaşında olduğuna emin miyiz?'

    Burcu Esmersoy cesur sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor..
    • 22.12.2022 - 19:33
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    Burcu Esmersoy mavi mini elbisesiyle instagramı salladı! '46 yaşında olduğuna emin miyiz?'

    46 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy iddialı sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor.

    Güzel sunucu sosyal medya hesaplarından paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Instagram'da 4.2 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Burcu Esmersoy güzelliği ve fiziği ile gençlere taş çıkartıyor.

    Sık sık sosyal medyada farklı içerikler üreten Burcu Esmersoy birçok platformda kendi tarzında içerikler üretiyor.

    Burcu Esmersoy'un son olarak instagramda paylaştığı mavi mini elbiseli pozları büyük beğeni topladı. Takipçileri Esmersoy'un o pozlarına beğeni ve yorum yağdırdı.

    İşte Burcu Esmersoy'un son instagram paylaşımı..

    Burcu Esmersoy mavi mini elbisesiyle instagramı salladı! 46 yaşında olduğuna emin miyiz? #1

    Burcu Esmersoy mavi mini elbisesiyle instagramı salladı! 46 yaşında olduğuna emin miyiz? #2

    Burcu Esmersoy mavi mini elbisesiyle instagramı salladı! 46 yaşında olduğuna emin miyiz? #3

    Burcu Esmersoy mavi mini elbisesiyle instagramı salladı! 46 yaşında olduğuna emin miyiz? #4

    Burcu Esmersoy'un bazı instagram paylaşımları şu şekilde..

    Burcu Esmersoy mavi mini elbisesiyle instagramı salladı! 46 yaşında olduğuna emin miyiz? #5

    Burcu Esmersoy mavi mini elbisesiyle instagramı salladı! 46 yaşında olduğuna emin miyiz? #6

    Burcu Esmersoy mavi mini elbisesiyle instagramı salladı! 46 yaşında olduğuna emin miyiz? #7

    Burcu Esmersoy mavi mini elbisesiyle instagramı salladı! 46 yaşında olduğuna emin miyiz? #8


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