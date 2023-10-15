Burcu Özberk sütyenli ayna pozlarıyla olay yarattı! 'Yandı buralar' Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in son Instagram pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Burcu Özberk'in o kareleri..

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Güzelliği ile sık sık dikkatleri üzerine çeken oyuncu Burcu Özberk son Instagram paylaşımı ile olay yarattı.

İddialı pozları ile beğeni toplayan Burcu Özberk'in o paylaşımı takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

Burcu Özberk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

11 Aralık 1989'da Eskişehir'de dünyaya gelen 33 yaşındaki Burcu Özberk birçok dizi ve filmde rol alarak ekranlara çıktı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan başarılı oyuncu şimdilerde FOX TV'de ekrana gelen Ruhun Duymaz isimli dizide Ece karakterine hayat veriyor.

Oyunculuğa Muhteşem Yüzyıl isimli dizideki Huricihan Sultan karakteriyle adım attan Özberk daha sonra Güneşin Kızları, Şahane Damat, Badem Şekeri, Aslan Ailem, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam ve Kraliçe dizilerinde rol aldı.

Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan başarılı oyuncunun Instagram'da 9.7 milyon takipçisi bulunuyor.

Burcu Özberk'in son paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun paylaşımı iki yüz binden fazla beğeni topladı..

İşte Burcu Özberk'in o pozları..