Çağatay Ulusoy’un bir de kardeşine bakın! Gören hayran kalıyor "Karizma genetik" Terzi dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, kardeşiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun erkek kardeşini gören gözlerine inanamadı. En az abisi kadar yakışıklı…

Netflix'in yeni dizisi Terzi, izleyici karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Dizinin oyuncuları özel hayatlarıyla gündeme geliyor. Dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, özel hayatıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Oyunculuğuyla ve karizmasıyla adından söz ettiren 32 yaşındaki Çağatay Ulusoy'un ailesi merak ediliyor. 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi olan Çağatay Ulusoy, 2011 yılında oyunculuk kariyerine adım attı. O dönemlerde popüler olan Adını Feriha Koydum dizisinde Emir Sarrafoğlu rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. En az kariyeri olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme gelen ünlü oyuncunun kardeşini gören gözlerine inanamadı. Abisine olan benzerliğiyle dikkat çeken Çağatay Ulusoy'un kardeşi Atalay Ulusoy, karizmasıyla kendine hayran bıraktı. İşte Çağatay Ulusoy'un kardeşi.... Kardeşini gören gözlerine inanamadı 32 yaşındaki ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un erkek kardeşi, abisine benzerliğiyle dikkat çekti. En az abisi kadar karizmasıyla dikkat çeken Atalay Ulusoy, görenleri kendine hayran bıraktı. Sosyal medya hesabında yaklaşık 25 bin takipçisi bulunan Atalay Ulusoy, abisine benzerliğiyle herkesi şaşırttı.